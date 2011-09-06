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Yaşam

Atlantis'in son yolcuları AA'ya konuştu İZMİR (A.A)

06 Eylül 2011 14:45

-Atlantis'in son yolcuları AA'ya konuştu İZMİR (A.A) - 06.09.2011 - Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) son uzay mekiği uçuş görevini yapan STS-135 Atlantis Uzay Mekiği'nde görevli 4 astronot, tarihi yolculuğu AA'ya anlattı. ABD'nin 30 yıllık sefer programının 135'incisi için 8 Temmuz 2011'de ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılan Atlantis, NASA'da bir devrin kapanışını yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gıda ve malzeme taşıyan mekiğin 4 görevlisi de havacılık ve uzay tarihine adlarını yazdırdı. Uzayda 13 gün geçiren ekibin komutanı 50 yaşındaki Christopher Ferguson, Ege Serbest Bölgesi bünyesindeki Uzay Kampı Türkiye'yi ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son uçuşun kendisinin de son görevi olduğunu, artık gençlere yol açmak istediğini söyledi.  NASA'nın son uzay mekiği görevinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ferguson, "Kendimi ayrıcalıklı hissettim. Zor, unutulmaz bir görevdi. Dünyaya dönmeden önce son gece mekiğin penceresinden baktım, 'bir daha böyle bir görev olmayacak' diye düşündüm. Üzücüydü" diye konuştu. NASA Uzay Uçuş Madalyası ve NASA Üstün Hizmet Madalyası sahibi uçuş uzmanı Sandra Magnus da son mekikte yer almanın gururunu yaşadığını söyledi.  Sorunsuz bir uçuşla görevi tamamladıklarını kaydeden Magnus, uçuş sırasında göreve odaklandıklarını, görevden başka bir şey düşünmedikleri için tarihi bir yolculuk yaptıklarını o an anlamadığını ifade etti. Magnus, "O an sadece göreve odaklanıyorsunuz. Ekstra bir şey hissetmiyorsunuz, düşünmüyorsunuz. Şimdi o niteliği fark ettim, yaptığımız görevin ne kadar önemli olduğunu şimdi hissedebiliyorum" dedi. -"Dünyaya bakmak muhteşem"- Mekiğin pilotu ve ekibin en genç üyesi 45 yaşındaki Dougles Hurley, mekikten dünyaya bakmanın muhteşem bir duygu olduğunu, bu ayrıcalığa sahip son kişilerden biri olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Atlantis'teki görevinin onur verici olduğunu ifade eden Hurley, başarılı bir iş çıkardıklarını kaydetti.  Hurley, "böyle bir tecrübeyi yaşadığı için gurur duyduğunu" ifade ederek, "Bu takımın parçası olmak onur verici. Mekik penceresinden dünyayı görmek kelimelerle tarif edilemez bir şey" dedi.

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