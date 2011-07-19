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Yaşam

ATLANTİS UUİ'DEN AYRILDI CAPE CANAVERAL (A.A)

19 Temmuz 2011 14:15

-ATLANTİS UUİ'DEN AYRILDI CAPE CANAVERAL (A.A) - 19.07.2011 - Otuz yıllık uzay mekiği seferlerinin sonuncusunu gerçekleştiren Atlantis mekiği, kenetli olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (UUİ) ayrıldı. Atlantis'in kaptan pilotu Chris Ferguson ile yardımcı astronot Doug Hurley, mekiklerin 12 yıldır yapımına katkıda bulundukları UUİ'den Atlantis'i jet motorlarıyla ayırdı. Brezilya dahil 16 ülkenin dahil olduğu, 115 milyar dolarlık UUİ'nin yapımında, 30 yılda toplam 135 mekik seferinin 37'si UUİ için yapıldı. Mekikler devreden çıkınca, Rus uzay araçları boşluğu dolduracak. UUİ'ye kenetli kalınan 9 gün içeresinde Atlantis, istasyona toplam 5 ton gıda malzemesi, giysi, bilim araştırma araçları yerleştirdi. İstasyona uzay araçlarıyla Amerikan desteği en az bir yıl kesilecek. Atlantis, perşembe TSİ 14.57'de dünyaya dönerek 30 yıllık seferlerini bitirecek. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, gelecek yılki UUİ ikmalleri için özel şirketler ''Space Exploration Technologies: Uzay Araştırma Teknolojileri''  ve ''Orbital Sciences; Yörünge Bilimleri''ni kiraladı. Rusya, Avrupa ve Japonya'nın uzay kurumları da katkılarını sürdürecek. Rus Soyuz kapsülleri, gelir için kişi başı 50 milyon dolara UUİ'ye ''turist'' taşıyacak. Boeing, Space Exploration Technologies ve Sierra Nevada şirketleri uzay mekikleri yerine yeni araçların geliştirilmesinde çalışıyor. 2015'e kadar hazır olmaları muhtemel değil.

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