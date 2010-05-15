Atlantis son yolculuğuna çıktı

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilen Atlantis'in, Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi.TSİ 21.20'de fırlatma rampasından ayrılan Atlantis, 6 astronotla beraber UUİ'ye bir Rus araştırma ve kenetleme modülünü taşıyor.NASA, Atlantis'in kardeşleri Discovery ve Endeavour'un nihai uçuşlarını yapmalarının ardından bu yılın sonuna kadar mekik programını bitirmeyi planlıyor.Pazar günü UUİ'ye kenetlenmesi planlanan 25 yaşındaki Atlantis, 32. ve nihai uçuşunda uzayda 12 gün kalacak.