Atlantis fırlatılırken 'cankurtaran nöbeti' tutulacak

Bu önlem, 27 yıllık uzay mekikleri seferlerinde ilk kez uygulanıyor. ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Hubble uzay teleskopunun onarımı için 10 Ekim'de fırlatılacak Atlantis mekiğinin yanı sıra ilk kez ikinci mekik, yani Endeavour, olası acil yardım için fırlatma rampasına bugün çekildi. Mekikler, Florida eyaleti Cape Canaveral Kennedy Uzay Üssü'nde bulunuyor.



Hubble'ın sıcaklık tecrit kalkanıyla jiroskopları ve kameralarının değişmesi gerekiyor. Teleskop, yerd'en 600 km uzakta yörüngede seyrediyor.



Onarım zor olacağı için Endeavour, acil yardım aygıtı olarak bugün rampaya alındı.1 şubat 2003'te Columbia mekiğinin tüm mürettebatı, yani 7 astronot yere dönüşte 60 bin metre irtifada atmosferde yanarak öldü. Mekik sıcaklık kalkanı karoları daha kalkışta 2 bin ton yakıtın ateşlenmesinden zedelendiğinden dolayı dönüşte atmosfere girişte kaza oldu. Eğer o tarihte yerde yedek yardım mekiği hazır durumda olsaydı, yörüngede tamirat veya yere dönüş yardımı yapılabilirdi.



Uluslararası Uzay İstasyonu da Hubble gibi dünyaya çok yakın konumda, yörüngede 380-400 km yükseltide inşâ ediliyor.



Hubble, 17 yıl önce "ayna-mercek çubuğunun ters takılması yüzünden bir yıl miyop kaldığından ve uzayın derinlerinden fotoğraf çekilemediğinden" onarımı da mekiklerden biri yerine getirmişti.

