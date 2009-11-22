Atlantis astronotları 2. uzay yürüyüşünü tamamladı

Amerikan uzay mekiği Atlantis'in astronotları, ikinci uzay yürüyüşünü tamamladılar.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetli mekikten çıkan Mike Foreman ve Randy Bresnik'in uzaydaki çalışmalarının 6 saat 8 dakika sürdüğünü bildirdi.

Astronotların, özellikle Avrupa'nın Columbus laboratuvarına 2 anten yerleştirilmesi gibi öngörülen tüm görevleri yerine getirdikleri kaydedildi.

Geçen pazartesi günü Florida'dan fırlatılan Atlantis'te 6 astronot bulunuyor. UUİ'ye 12 ton malzeme götüren mekik, 11 gün uzayda kalacak.