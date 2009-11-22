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Dünya

Atlantis astronotları 2. uzay yürüyüşünü tamamladı

22 Kasım 2009 03:38

Amerikan uzay mekiği Atlantis'in astronotları, ikinci uzay yürüyüşünü tamamladılar.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetli mekikten çıkan Mike Foreman ve Randy Bresnik'in uzaydaki çalışmalarının 6 saat 8 dakika sürdüğünü bildirdi.

Astronotların, özellikle Avrupa'nın Columbus laboratuvarına 2 anten yerleştirilmesi gibi öngörülen tüm görevleri yerine getirdikleri kaydedildi.

Geçen pazartesi günü Florida'dan fırlatılan Atlantis'te 6 astronot bulunuyor. UUİ'ye 12 ton malzeme götüren mekik, 11 gün uzayda kalacak.

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