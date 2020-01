Atlantik'te Türk bayrağını dalgalandırmak için denize açıldılar

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da yaşayan yat eğitmeni Akın Akbalık, Atlantik Okyanusu\'nun geçileceği, Atlantic Rally For Cruises yarışında Türkiye\'yi 12 metrelik tekne ile temsil etmek için denize açıldı. Akbalık, yarışa birlikte katılacağı gemi acentesi işletmecisi Orçun Gönen ve kısa bir süreliğine ekibe katılan 2 arkadaşı ile birlikte yolculuğuna başladı. Akbalık bu yolculuktaki esas amacının, Atlantik rallisinde Türk bayrağını dalgalandırmak ve kendinden sonraki denizci arkadaşlara edindiği tecrübeleri aktararak, gençlerin dünya denizlerinde boy göstermesi olduğunu söyledi.

Mardinli kaptan ve yat kaptanlığı eğitmeni 47 yaşındaki Akın Akbalık ile 37 yaşındaki yardımcısı kaptan, gemi acentesi işletmecisi Orçun Gönen, 12 metrelik \'Ares\' isimli tek direkli polyester performans teknesi ile dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan ve 120 ülkeden 330 yatın katılacağı Atlantic Rally For Cruises\'te Türkiye\'yi temsil etmek için bugün Bodrum\'dan denize açıldı. Milta Marina A.Ş.\'de demirli bulunan tekneyi Armada Yatçılık Limited Şirketi\'nin desteği ile yarışa hazır hale getiren Akbalık ve Gönen\'i, arkadaşları ve yakınlarının katıldığı yaklaşık 100 kişi uğurladı. Başlangıç yolculuğunda teknede yer alan yelkenci Mustafa Aydoğdu ve Köksal Demirdağ\'ın Ekim ayı sonunda tekneden ayrılacağı öğrenildi. 5 Kasım tarihinde İspanya\'nın okyanus kenti Las Palmas\'ta Akbalık ve Gönen\'e dahil olacak yelkenci Ümit Tanyüksel, Murat Bozkurt ve Cenk Oral\'ın katılımıyla yarışa hazır olacaklarını belirtti. Las Palmas\'tan start alan ve Karayipler\'deki Saint Lucia\'da sona erecek olan yarışta ekip 3 bin millik rotada dünya devleri ile mücadele edecek. Türk denizciliğini, yelkenciliğini ve bu tür organizasyonlara katılan Türk bayraklı tekne sayısının artmasını sağlamak olduğunu belirten Akın Akbalık, \"İngilizlerin düzenlediği 330 teknenin katılımıyla Las Palmas\'tan başlayıp Karayipler\'de bitecek yarışa Türk bayraklı teknemiz ile Türk bayrağını dalgalandıracağız. Bu yolculuğumuzdaki esas amaç Atlantik Rallisi\'nde Türk bayrağını taşımak ve orada en güzel ve en iyi şekilde bayrağımızı dalgalandırmak. Ayrıca da yelkenli yatçılık eğitmeni olmam nedeniyle de mesleki olarak da bu işi yapıyorum. Türkiye Yelken Federasyonu\'nun yetkili hocasıyım. Benden sonraki nesillere benden sonraki arkadaşlara edindiğim tecrübeler aktarmayı da hedefliyorum. Bayrağımız ne kadar dalgalanır ne kadar çok gencimiz dünya sularında gezerse bizler için o kadar kıymetlidir. Çünkü her tekne, her bayrağı olan tekne o ülkenin sınırları sayılır. Metrekare olarak dünya denizlerinde ne kadar çok Türk teknesi olursa o kadar kıymetli olur\" dedi.

Akbalık, \"Bu sefer 1 yıl sürecek. 2 aylık bir yolculuğun ardından Las Palmas\'a ulaşacağız. Bir aylık bir yarış ile Karayiplere ulaşmış olacağız. Diğer yarışan arkadaşlar ayrılacaklar. Ben dönüş için fırtına mevsimini bekleyeceğim. 5 aylık fırtına mevsiminin ardında Karayipler\'den ayrılarak tekrar dönüş yolculuğu yapacağım. Bu da yaklaşık 1 senelik bir süreç olacak.18 bin deniz mili olan rota yapmış olacağız. Bu bizim için çok keyifli her denizcinin rüyasıdır, her denizci böyle bir yolculuğa çıkmak ister. Bizde bu rüyamızı destek olan arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Türk bayrağı açan ekip arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.



