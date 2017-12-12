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Dünya

Atlantik’te Brexit korkuları artıyor

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Etkili bir ABD düşünce kuruluşuna göre, Brexit sonrası Britanya ile Avrupa Birliği arasındaki olası ticaret ilişkilerinin neredeyse tamamı Avrupa Birliği'nde kalmaktan daha az elverişli olacak

12 Aralık 2017 21:26

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) - Etkili bir ABD düşünce kuruluşuna göre, Brexit sonrası Britanya ile Avrupa Birliği arasındaki olası ticaret ilişkilerinin neredeyse tamamı Avrupa Birliği\'nde kalmaktan daha az elverişli olacak. 
Rand grubunun çalışmasına göre, en kötü seçenek Britanya’nın AB’den anlaşmasız olarak ayrılması. 
Bunun, Birleşik Krallık ekonomisini 2029 yılına kadar yüzde 4.9 daha yoksul bir hale getirecek.
Anlaşmanın olmaması AB ekonomisi üzerinde de olumsuz bir etki yaratacak, ancak “göreceli olarak önemsiz\" olacağı düşünülüyor. 
Raporda, serbest piyasada kalmayı içeren \"yumuşak bir Brexit\"in bile ekonomik açıdan AB\'de kalmak kadar olumlu olmayacağını belirtti. 
Rand, Amerika\'da önemli bir rol oynuyor ve fonlarının yarısı ABD hükümetinden geliyor. Grup Avrupa\'da, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu’nun yanı sıra, zihinsel sağlık gibi konularda da Birleşik Krallık hükümetine tavsiyelerde bulundu.
Rand’ın raporu, İngiltere’nin güvenlik meselelerinde ABD\'nin sağlam bir müttefiki ve serbest piyasaların destekçisi olduğu göz önüne alındığında, Brexit\'in Avrupa\'daki Amerikan çıkarları açısından \"çoğunlukla olumsuz bir etkisi\" olması muhtemel olduğunu iddia ediyor. 
Raporda, Birleşik Krallık’ın olmadığı bir AB, AB dışı şirketler için engel oluşturmaya daha istekli olabileceği ve bunun ABD şirketlerinin ve Amerikan ekonomisinin zararına olabileceği yazıyor.
“Örneğin AB savunma politikasının gelişmesinde, Birleşik Krallık’ın rolü, AB önlemlerinin NATO\'yu ve güçlü transatlantik ortaklığı zayıflatmamasını sağlamaktı.\" 
Ancak Birleşik Krallık AB’den ayrıldıktan sonra bu yaklaşım değişebilir.

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