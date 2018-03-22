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Ekonomi

Atlantik Konseyi: 2018'in en önemli beş riskinden dördü Trump'la ilgili

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riskini öngördü ve bu risklerin dördünün ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilişkili olduğunu söyledi

22 Mart 2018 13:56

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Mart (DHA) – Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi 2018 yılında dünyanın en büyük beş jeopolitik riskini öngördü ve bu risklerin dördünün ABD Başkanı Donald Trump hükümetiyle ilişkili olduğunu söyledi.

Atlantik Konseyi’nin yayınladığı rapora göre en büyük jeopolitik riskler şöyle;

  • ABD Başkanı Donald Trump’un 2016 seçimlerinde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddiaları üzerine süren soruşturmaların başkanlığın \"beklenmedik devriyle\" sonuçlanması
  • Trump hükümetinin alüminyum ve çelik vergileri ardından patlak verebilecek bir ticaret savaşı
  • Vladimir Putin’in dördüncü kez başkan seçilmiş olması sonucu çıkabilecek gerilimler
  • Mayıs’ta gerçekleşecek tarihi ABD-Kuzey Kore görüşmesi Kore yarımadasında bir savaşı tetiklemesi
  • Trump’ın Mayıs ayında İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmeye karar vermesi

Atlantik Konseyi CEO’su Fred Kempe bu hafta yayınlanan bir notunda, “Başkan Trump’un ikinci yılının ilk günlerindeki en endişe verici durum, dünya yeni şokları daha zor karşılayacak duruma gelirken, Washington’da siyasi gerilimin artıyor olması” dedi.

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