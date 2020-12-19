Atlantic City, Trump'ın eski kumarhanesini patlatma hakkını satışa çıkardı

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ABD'nin New Jersey eyaletindeki Atlantic City, bulunan Donald Trump'ın eski kumarhanesini patlatma hakkı açık artırmayla satışa çıkarttı.

Trump'ın 1984 yılında açtığı kumarhane 2014 yılında kapatılmıştı. O tarihten beri boş olan binanın yıklamasına karar verilmişti. Belediye, en yüksek alıcıya binayı kontrollü olarak yıkacak patlamayı tetikleyecek düğmeye basma hakkını verecek. Bodnar's Auction, "Bu hayatınızda bir kere yaşayabileceğiniz bir tecrübe" yorumunda bulundu.

Bodnar's Auction, alıcıyı Atlantic City'ye getirmeye çalışacaklarını, ama patlamanın dünyanın herhangi bir noktasından internet üzerinden de tetiklenebileceğini ifade etti.

Satıştan elde edilen gelir Boys & Girls Club of Atlantic City isimli, çocuklara yardımda bulunan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak. CBS Philadelphia'nın aktardığına göre Atlantic City Belediye Başkanı, satışın STK'ya 1 milyon dolar gelir sağlayacağını umuyor.