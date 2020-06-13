Atlantic City'deki Trump Plaza yıkılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın New Jersey'deki eski kumarhanesinin yıkılmasına karar verildi. Trump Plaza Casino, 2014'ten bu yana kapalıydı.

Atlantic City Belediye Başkanı Marty Small, binayı satın alan Icahn Enterprises tarafından Trump Plaza'nın tamamen yıkılması için planların kendilerine sunulduğunu ifade etti.

Small sunulan planda binanın yıkımının Haziran'da bitmesinin teklif edildiğini, ancak turist sezonu olduğu için bu tarihi kabul edemeyeceklerini söyledi. Atlantic City Belediye Başkanı, "Benim yönetimimin hedefi bu binayı yıkmak. Yıl sonunan kadar veya 2021'in Şubat ayında yıkmış olursak, yaza kadar temizleyecek zamanımız olur" diye konuştu.

NJ.com'a gore Small, bir süredir binanın yıkılması için baskı yapıyordu. Belediye başkanı geçen aylarda yaptığı bir açıklamada, "Bu bina utanç verici, şehrin silüetini bozuyor. Atlantic City'deki en rahatsız edici yapı olmalı" demişti.

Plaza 1984 yılında açıldı ve 2014 yılında kapatıldı. Trump, kapatılmasından bir ay sonra binanın üzerinden isminin sökülmesi için dava açtı. Binanın bakımsızlıktan parçalarının yollara döküldüğü bildirilmişti.