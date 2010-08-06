Atlanta'da Dali sergisi açılıyor

T24- Atlanta’da Salvador Dali’nin geç dönem eserlerinin teşhir edileceği bir sergi açılıyor.



Sanatçının Birleşik Devletler’de yarım yüzyıldır görücüye çıkmayan eserlerini de içeren sergi, Dali’nin 40 tablosu, heykelleri ve fotoğraflarını da barındırıyor. 1949 ile 1983 yılları arasındaki sürece odaklanan sergi dünyanın birçok müzesinden getirilen parçalarla oluşturuldu. Serginin küratörü Elliott Kind, “Dali’nin 20. yüzyılı kapsayan bir kariyere sahip olduğunu, ancak insanların tarihsel olarak yalnızca 1930’lu yıllara baktığını” söyledi. Sergi ayrıca, Dali’nin geç dönem eserlerinde, iki canlı etkiyi de gözler önüne seriyor: Sanatçının Katolik Kilisesi’ne geri dönmesi ve nükleer fizikle ilgilenmesi. Sergi, 9 ocağa kadar Atlanta High Museum of Art’ta gezilebilecek.