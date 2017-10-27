Atlanta United - Columbus Crew maçında bir ilk

MLS\'te ilk kez \'4 değişiklik kuralı\' uygulandı

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Amerika Futbol Ligi (MLS) play-offlarında oynanan Atlanta United - Columbus Crew mücadelesinde bir ilke imza atıldı.

İki ekibin karşılaştığı eleme mücadelesinde normal süre 0-0 bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalar sonucunda da eşitlik bozulmazken, mücadelenin kazananı penaltı atışları sonucunda belli oldu. Columbus Crew, deplasmanda Atlanta United\'ı penaltı atışlarında 3-1 mağlup ederek, doğu konferansı yarı finaline yükselen taraf oldu.

MLS\'TE İLK KEZ \'4 DEĞİŞİKLİK KURALI\' UYGULANDI

MLS Yönetimi\'nin aldığı karar doğrultusunda, play-off maçları uzatmaya gittiği takdirde, takımlar 4 değişiklik yapma hakkına sahip. Bu karar ise, MLS\'te ilk kez Atlanta United - Columbus Crew mücadelesinde uygulandı. Ev sahibi Atlanta United Teknik Direktörü Gerardo Martino, 68\'de Yamil Asad yerine Michael Parkhurst\'ü, 106\'da Anton Walkes yerine Tyrone Mears\'ı, 109\'da Chris McCann\'in yerine Michael Ambrose\'u ve 114\'te Josef Martinez yerine Jacob Peterson\'ı oyuna dahil etti. Deplasman ekibi Columbus Crew\'in çalıştırıcısı Gregg Berhalter ise 59\'da Justin Meram yerine Kekuta Manneh\'i, 73\'te Hector Jimenez yerin Jukka Raitala\'yı, 105\'te Pedro Santos yerine Niko Hansen\'i ve 120\'de Harrison Afful\'un yerine Adam Jahn\'ı oyuna aldı. Bu değişiklikler sonrası iki ekip de 4 değişiklik hakkını kullanmış oldu.

ATLANTA TARAFTARLARI MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Öte yandan, Columbus Crew\'in galibiyetiyle sonuçlanan mücadeleye Atlantalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Atlanta United\'ın bu sezon açılan yeni mabedi Mercedes-Benz Stadyumu\'nda 67 bin 221 futbol sever mücadeleyi tribünde takip etti.