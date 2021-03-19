Atlanta saldırısının ardından ABD'de Asya kökenlilere yönelik ırkçılık gündemde: Kriz noktasına ulaştık; bir yıldır yardım çığlığı atıyoruz

ABD'de Asya kökenli kanun yapıcılar ve topluluk liderleri, Atlanta'da 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra yaptıkları açıklamada ayrımcılık ve şiddetin "krizi noktasına" geldiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'de pandeminin başından bu yana Asya kökenlilere yönelik ayrımcılıkla ilgili yapılması planlanan Kongre oturumu, Atlanta'da üç masaj salonuna düzenlenen 6'si Asya kökenli 8 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra önem kazandı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin bir alt komitesinde konuşan Kongre Asya Pasifik Amerikan Kurultayı Başkanı Judy Chu "Bugünün geleceğini biliyorduk. Asya kökenli topluluk gözardı edilemeyecek bir kriz noktasına ulaştı" dedi.

New York'tan Demokrat Partili Grace Meng ise "Topluluğumuz kanıyor. Acı içindeyiz. Son bir yıldır yardım çığlığı atıyoruz" dedi. Komite oturumunda, Asya kökenlilere yönelik nefretin, Koronavirüs salgınının başında eski ABD Başkanı Trump'ın "Çin virüsü" gibi ifadeler kullanmasıyla da arttığı belirtildi.

Öte yandan, saldırının gerçekleştiği Atlanta'da polis soruşturmaya dair yeni detaylar açıkladı. Atlanta Polis Şefi Yardımcısı Charles Hampton "Her seçeneğin üzerinde duruyoruz" diyerek saldırının ırk ya da cinsiyet nefreti üzerinden gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Sekiz cinayetle ilgili sorumlu tutulan 21 yaşındaki şüpheli Robert Aaron Long, polise "seks bağımlılığı" olduğunu söylemiş, ırkçı saldırı olduğunu reddetmişti.

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Saldırının ardından Beyaz Saray da Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Atlanta'da bugün gerçekleşecek bir siyasi etkinliği iptal ettiğini söyledi. Biden ve Kamala'nın bunun yerine Atlanta'daki yerel liderlerle ve seçilmiş yetkililerle görüşeceği duyuruldu.