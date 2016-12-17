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Spor

Atlanta Hawks'ı Dwight Howard sırtladı

Toronto Raptors'da DeMar DeRozan'ın 34 sayısı mağlubiyete engel olamadı

17 Aralık 2016 13:45

NBA'de Atlanta Hawks deplasmanda Toronto Raptors‘ı 125-121 mağlup etti.

Dwight Howard 34 dakika süre aldığı maçta, 7-10 serbest atış, 10-13 şut isabetiyle 27 sayı-15 ribaunt-1 asistle double-double yaparken, galibiyette önemli rol oynadı ve takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.

Hawks‘ta Dennis Schroder 24 sayı-6 asist, Tim Hardaway Jr 14 sayı-3 asist, Paul Millsap 14 sayı-5 ribaunt-4 asist, benchten gelen Kyle Korver 19 sayı-3 ribaunt, Malcolm Delaney 10 sayı-4 asist yaptı.

Raptors‘da DeMar DeRozan 34 sayı-4 asist-5 ribaunt yaparken, Kyle Lowry 27 sayı-6 asist, Jonas Valanciunas 11 sayı-6 ribaunt, benchten gelen Patrick Patterson 10 sayı-5 ribaunt, Cory Joseph 17 sayı-4 asist ve Terrence Ross ise 10 sayıyla oynadı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Orlando Magic 118 - Brooklyn Nets 111

Washington Wizards 122 - Detroit Pistons 108

Boston Celtics 96 - Charlotte Hornets 88

Toronto Raptors 121 - Atlanta Hawks 125

Chicago Bulls 69 - Milwaukee Bucks 95

Houston Rockets 122 - New Orleans Pelicans 100

Memphis Grizzlies 92 - Sacramento Kings 96

Miami Heat 98 - LA Clippers 102

Philadelphia 76ers 89 - LA Lakers 100  

Utah Jazz 103 - Dallas Mavericks 100.

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