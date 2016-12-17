Atlanta Hawks'ı Dwight Howard sırtladı

NBA'de Atlanta Hawks deplasmanda Toronto Raptors‘ı 125-121 mağlup etti.
Dwight Howard 34 dakika süre aldığı maçta, 7-10 serbest atış, 10-13 şut isabetiyle 27 sayı-15 ribaunt-1 asistle double-double yaparken, galibiyette önemli rol oynadı ve takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.
Hawks‘ta Dennis Schroder 24 sayı-6 asist, Tim Hardaway Jr 14 sayı-3 asist, Paul Millsap 14 sayı-5 ribaunt-4 asist, benchten gelen Kyle Korver 19 sayı-3 ribaunt, Malcolm Delaney 10 sayı-4 asist yaptı.
Raptors‘da DeMar DeRozan 34 sayı-4 asist-5 ribaunt yaparken, Kyle Lowry 27 sayı-6 asist, Jonas Valanciunas 11 sayı-6 ribaunt, benchten gelen Patrick Patterson 10 sayı-5 ribaunt, Cory Joseph 17 sayı-4 asist ve Terrence Ross ise 10 sayıyla oynadı.
NBA'de günün sonuçları
Orlando Magic 118 - Brooklyn Nets 111
Washington Wizards 122 - Detroit Pistons 108
Boston Celtics 96 - Charlotte Hornets 88
Toronto Raptors 121 - Atlanta Hawks 125
Chicago Bulls 69 - Milwaukee Bucks 95
Houston Rockets 122 - New Orleans Pelicans 100
Memphis Grizzlies 92 - Sacramento Kings 96
Miami Heat 98 - LA Clippers 102
Philadelphia 76ers 89 - LA Lakers 100
Utah Jazz 103 - Dallas Mavericks 100.