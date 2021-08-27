Atlanta Fed Başkanı Bostic: Tahvil alımlarının azaltılması ekimde başlayabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, güçlü istihdam artışlarının devam etmesi halinde tahvil alım programını azaltmaya ekim ayında başlamanın makul olacağını söyledi.

Foreks'in aktardığına göre Bostic, "Eğer Ağustos ayı istihdam artışı, Temmuz ve Haziran aylarındaki yaklaşık 1 milyon artış seviyesini yakalar ise, tahvil alımlarının azaltımının ekim ayında başlaması konusunda rahat olurum" ifadelerini kullandı.

Bostic ayrıca, tahvil alımlarının azaltılmaya başlanması halinde bunun mümkün olan en çabuk şekilde tamamlanması taraftarı olduğunu ve Fed'in tahvil alımlarının 2022 ilk çeyrek sonuna kadar bitirilmesini destekleyebileceğini vurguladı.

Fed'in, tahvil alımlarının azaltılması planını 21-22 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısından sonra açıklaması bekleniyor. Tahvil alımlarında azaltımın bu yıl içinde başlaması yönünde bir beklenti bulunuyor.