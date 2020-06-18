Atlanta'da siyah vatandaş Brooks'u öldüren polise 11 suçlama yöneltildi

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Atlanta'da siyah vatandaş Rayshard Brooks'u vurarak öldüren polis memuru Garrett Rolfe'a 11 suçlama yöneltildiği açıklandı.

Savcılar, Brooks'un vurulup yere düştükten sonra hiçbir tehdit oluşturmadığını ancak beyaz polis memurunun kendisini tekmeleyip, hiç bir medikal yardım sunmadığını ifade etti.

Brooks, öldürülmesinden önce çıkan arbedede memurlardan birinin elektroşok tabancasını çalmıştı. Bölge Savcısı Paul Howard, silahın ateşlendiği anda memurlar ile Brooks arasında 2 buçuk metreden fazla mesafe olduğunu ifade etti.

Savcı Howard, Brooks'un çaldığı tabancanın çalışmadığını ve Rolfe'un da bunu bildiğini, ancak yine de siyah vatandaşı vurmaktan çekinmediğini ifade etti. İddianamede Brooks düştükten sonra Rolfe'un "Onu hakladım" dediği belirtiliyor. Kamera kayıtlarına göre Rolfe, iki defa sırtından vurulan Brooks'u yerdeyken tekmeledi.

Rolfe'a yöneltilen suçlamalar arasında 'ağır' cinayet suçlaması da bulunuyor. Suçlu bulunursa eski memur müebbet hapis veya Georgia'da hâlâ yasal olan idam cezasına çarptırılabilir.

Olay anında Rolfe'un yanında bulunan diğer memur Devin Brosnan'a da yeminini ihlal etmek ve ağır fiili saldırı gibi üç suçlama yöneltildi.

Rolfe, Brooks'u öldürdükten sonra polis gücünden uzaklaştırılmıştı. Olay, Atlanta ve ülke genelinde süren sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların daha da büyümesin yol açmıştı.