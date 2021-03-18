Atlanta'da 8 kişiyi öldüren saldırganla ilgili "Kötü bir gün geçiriyordu" diyen polis şefi tepki çekti

ABD'nin Atlanta kentinde bir masaj salonuna saldırı düzenleyerek 8 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 21 yaşındaki Robert Aaron Long hakkında "Kötü bir gün geçiriyordu" ifadelerini kullanan polis şefi Jay Baker tepki çekti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Atlanta'da üç masaj salonuna peş peşe düzenlenen ve Asya kökenli kadınların hedef alındığı belirtilen saldırının ardından açıklama yapan Cherokee Bölge Şerifliği'nden polis şefi Jay Baker, saldırgan Long ile konuştuklarını söyledi.

Baker, "Durumun ağırlığını anladığı izlenimi alındı. Bıkmış durumdaydı ve yolun sonuna gelmişti. Ve dün (saldırının gerçekleştiği gün) onun için çok kötü bir günü, bunu yaptı" dedi.

Baker'ın sözleri saldırıyı hafifletmeye çalıştığı gerekçesiyle kınandı. Baker'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, polis şefinin 2020 yılında "Covid-19: Çin'den ithal virüs" gibi ırkçı paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Ne olmuştu?

ABD'nin Atlanta kentinde peş peşe üç mesaj salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi. 3 saldırının şüphelisi olduğu belirtilen 21 yaşındaki Robert Aaron Long gözaltına alındı.

TIKLAYIN | Atlanta'da 3 masaj salonuna peş peşe saldırı: En az 8 ölü