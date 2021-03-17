Atlanta'da 3 masaj salonuna peş peşe saldırı: En az 8 ölü

T24 Dış Haberler

ABD'nin Atlanta kentinde peş peşe üç mesaj salonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda en az 8 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Bazı görgü tanıkları, hedef alınan insanların çoğunlukla Asya kökenli kadınlar olduğunu ifade etti.

Saatlerce süren aramaların ardından 3 saldırının şüphelisi olduğu belirtilen 21 yaşındaki Robert Aaron Long gözaltına alındı.

Saldırılar salı akşamüstü peş peşe gerçekleştirildi. Polis, ilk olarak Atlanta'nın 50 kilometre kadar dışında bulunan Young’s Asian Massage'da 4 kişinin öldürüldüğüne dair ihbar aldıklarını söyledi.

Kısa süre sonra 17.47'de polisler bir soygun ihbarı ile ilgilenmek için şehrin kuzeydoğusunda bulunan Gold Spa'ya gitti. Burada 3 kadının öldürüldüğü görüldü. Kısa süre sonta polisler karşı sokakta Aromatherapy Spa'ya saldırıldığı ve burada da bir kadının cesedi bulunduğu konusunda bilgilendirildi.

Polis açıklamasına göre saldırılarda öldürülen 8 kişinin 7'si kadındı ve 6'sı Asya kökenliydi.