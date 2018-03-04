Atlamalar Yüzme Genç Milli Takımı günü 4 madalya ile tamamladı

Gamma Cup Atlama yarışlarının 2\'nci gününde Türkiye 1 Altın 1 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazandı

ERCAN ATA / ANTALYA,(DHA)

İsveç\'in Stockholm kentinde düzenlenen Gamma Cup Atlama yarışlarında Türkiye Genç Milli Takımı turnuvanın ikinci gününü 4 madalya ile tamamladı.

2-5 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışların ikinci gününde Murat Keskin genç D erkeklerde 1 metre tramplen bıranşında altın, C erkeler kule disiplininde gümüş madalya kazadı. Genç D kadınlar 1 metre tramplen yarışında ise Eylül Dibektaş bronz madalya, genç bayanlar C 1 metre de ise Sude Köprülü bronz madalya kazanan isimler oldu.

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