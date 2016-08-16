"Atkinson ölmeden önce 'Ben Mesih'im' diye bağırdı" iddiası

Polisin elektroşok uygulamasının ardından yaşamını yitiren eski İngiliz futbolcu Dalian Atkinson'ın ölmeden önce 'Ben Mesih'im diye bağırdığı ileri sürüldü.

Spor dünyasını yasa boğan emekli futbolcu Dalian Atkinson'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya başladı. Olayı araştıran İngiliz Daily Star gazetesinden Sputnik’in aktardığı habere göre, 48 yaşındaki eski Fenerbahçe forveti Atkinson'ın öğle saatlerinde babasının Shropshire bölgesindeki Telford kasabasında bulunan evine geldiğini ve onunla kavga etmeye başladığını yazdı.

Görgü tanıklarının ve diğer aile bireylerinin ifadelerine göre böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tüpü taşıyan ve alkollü olduğu gözlenen Atkinson babasıyla kavga etmeye başladı ve boğazına sarıldı. Etraftaki komşular ise şiddetli kavgayı görerek polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Atkinson'ı sakinleştirmeyi başaramayınca ona elektroşok uygulamaya karar verdi.

3 kez şokladılar

Böbrek ve kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Atkinson'ın alkolün de etkisiyle polisle inatlaştığı ve uyarılara kulak asmadığını belirten görgü tanıkları, 50 bin volt eletroşokla vurulan Atkinson'ın buna rağmen “Bakın bana bir şey olmaz. Ben Mesih’im" diye bağırdığı ve polisin de yere düşen Atkinson'ı şoklamaya devam ettiğini belirtti. Üçüncü şokta büyük bir baygınlık geçiren ve kalbi duran Atkinson daha sonra evin önüne gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Atkinson'in kalbi, ambulansta ve kaldırıldığı hastanede de tüm müdahalelere rağmen tekrar çalışmadı.

​Kanlar içinde babasına saldırdı

Atkinson'ın ağabeyi Kenroy, geçirdiği ameliyatların ardından Atkinson'ın depresyona girdiğini ve babasının evine geldiğinde üzerindeki diyaliz tüpünü söküp çıkararak kanlr içinde kaldığını söyledi. Babasına bu şekilde saldırdığını ve boğazını sıkmaya çalıştığını belirten Kenroy Atkinson, "Ne yaptığını bilmiyordu. Babamı öldürmeye çalıştı. Uçmuş gibiydi" dedi.

Şok tabancasıyla ölen 11. kişi

Kariyeri boyunca Manchester City, Ipswich, Sheffield Wednesday, Real Sociedad ve Fenerbahçe'de top koşturan Atkinson, 2011 yılından bu yana şok tabancıyla öldürülen 11. kişi oldu.

Times gazetesi, Atkinson'un bu yıl içinde şok tabancıyla öldürülen üçüncü kişi olduğuna dikkat çekerek "Ailesi, West Mercia polisinin orantısız güç kullanıp kullanmadığını sorguluyor. Bir komşusu da Atkinson'un ne silahı olduğunu ne de saldırgan bir tavır sergilediğini söyledi. görgü tanığı olan komşu polisin 4-5 kez ve uzun süreli olarak Atkinson'a şok uyguladığını belirtti." şeklinde yazdı.

The Daily Telegraph gazetesindeki haberde de Atkinson'a müdahale eden polislerin hiçbirinin üzerinde vücuda monte edilen kameraların bulunmadığı belirtildi.

Daha çok siyahlarda kullanılıyor

Guardian'ın haberine göre polis beyazlara kıyasla şok tabancasını daha çok siyahlara karşı kullanıyor.