Atkins diyeti, kalori hesabını yendi

Avustralya’dakİ Queensland Hastanesi’nin yaptığı bir araştırma, kilo vermenin en iyi yolunun Atkins diyeti olduğunu ortaya koydu.



Araştırmada 300 aşırı kilolu katılımcıya Atkins diyeti, kalori hesabı olarak da bilinen Amerikan Diyeti (Weight Watchters) gibi 4 farklı yöntem uygulandı.



“Nutrition (Beslenme)” dergisinde yayımlanan sonuçlara göre Atkins Diyeti yapanlar iki ay içinde ortalama 5 kilo verdi.



Kalori hesabı yapanlar ise ortalama 4.5 kiloda kaldı. Atkins diyetinin temelinde, karbonhidrat alımının azaltılarak proteine ağırlık verilmesi bulunuyor. Diyet planı et, yumurta, peynir gibi protein içeren yiyeceklerden kararlı miktarda ve ekmek, hamurişi, bazı meyvalar gibi karbonhidrat içeren yiyeceklerden çok az yemek üzerine kurulu.



Amerikan Diyeti’nde ise gıda maddeleri, yağ ve kalori oranına göre puanlandırılıyor. Her gün belli sayıda puan yenebiliyor. Yenileceklerin seçiminde ise kişi özgür. Ancak günde 5 porsiyon meyve-sebze yemek ile düzenli spor zorunlu.

