Atkins diyeti güncellendi

Dünyanın en başarılı ve en çok tartışılan Atkins diyetinin eleştirilen yönleri gözden geçirilerek hazırlanmış yeni versiyonu piyasaya çıktı. Yeni diyette karbonhidrat tüketimini tamamen kesmiyorsunuz. Yalnızca ilk hafta günde 20 gram karbonhidrat serbest... İşte “The All-New Atkins Diet” kitabında tavsiye edilen diyet programı:



Dört adımda ideal bir kiloya ulaşın



Karbonhidratı günde 20 grama düşürün: Vücut, karbonhidratlar yerine yağ yakmaya başladığı için hızlı bir kilo verme sürecine girer. Ne kadar kilo vermek istediğinize bağlı olarak bu süreyi 6 aya kadar uzatabilirsiniz.



Adım adım karbonhidratı artırın: Bu aşamada karbonhidrat tüketimini haftada 5 gram artırarak kilo vermeye devam edebilirsiniz. Ulaşmak istediğiniz ideal kiloya yaklaşık 2-5 kilo kalana kadar bu şekilde beslenmeyi sürdürün.



Hedefe ulaşın: Karbonhidrat tüketimini haftalık 10 gram yükseltin. Kilo verme hızı oldukça yavaşlayacak.



Hayat boyu ideal kilonuzu koruyun: Artık yaşam boyu dengeli bir beslenme düzenini izleyerek ideal kiloda kalmaya özen göstereceksiniz. 3’ten fazla kilo almamaya çalışın.



Rejimin ilk iki haftası için örnek yemek programı



Gün 1



Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta (2 gr karbonhidrat) Enerji bar (3) Ara öğün Kibrit kutusu boyutlarında peynir (2) 1 kereviz sapı



Öğle yemeği: Somon salatası: 225 gr somon, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı maydanoz, yarım fincan dilimlenmiş salatalık (1), 2 fincan göbek salata yaprağı (2), 4 sap kuşkonmaz (2) ve 2 yemek kaşığı salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gr ızgara tavuk, yarım fincan fırında brokoli (1), 1 fincan marul, 57 gram parmesan peynir (2), 5 zeytin (1), Sezar salata sosu (1)



Atıştırmalık: Yarım fincan şekersiz jöle (1)



2 yemek kaşığı krema (1/2)



Toplam karbonhidrat: 20.5 gram



Gün 2



Kahvaltı: Omlet: 2 yumurta (1), 56 gr cheddar peyniri (2), bir fincan ıspanak (1), 3 dilim jambon (1)



Ara öğün: Yarım avokado (2)



Öğle yemeği: Tavuk salatası: 225 gram tavuk, yarım fincan dilimlenmiş salata (1), yarım fincan mini domates (2), dereotu, 2 yemek kaşığı mayonez, 2 fincan yeşillik (2), salata sosu (2)



Akşam yemeği: Karides: Bir fincan et suyu (1), 225 gram yağda sotelenmiş karides, sarımsak (1), maydanoz, 2 fincan marul (2), 5 siyah zeytin (1), salata sosu (2)



Atıştırmalık: 28 gram peynir (1)



Toplam karbonhidrat: 22 gram



Gün 3



Kahvaltı: Bir dilim çavdar ekmeği (3), 2 dilim somon füme, 2 yemek kaşığı krem peynir (1)



Ara öğün: 1 haşlanmış yumurta



Öğle yemeği: Şefin salatası: 1 fincan tavuk suyu, 2’şer dilim jambon, hindi, 1 dilimli haşlanmış yumurta (1), 28 gr peynir, üç fincak karışık salata, salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gr ızgara kırmızı et, yarım fincan kabak, yarım fincan mantar (2.5), 1 fincan roka (1), yarım fincan dilimlenmiş salatalık (1), salata sosu (1)



Atıştırmalık: Sıcak çikolata, Yarım fincan soya sütü, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı tatlandırıcı (3)



Toplam karbonhidrat: 19 gram



Gün 4



Kahvaltı: 2 yağda pişmiş yumurta (1), 1 dilim çavdar ekmeği (3), 2 dilim jambon



Ara öğün: 2 yemek kaşığı krem peynir, bir kereviz sapı (3)



Öğle yemeği: 225 gr hindi burger, 1 yemek kaşığı ketçap, 2 fincan marul (2), 28 gram peynir, salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gram ton balığı, yarım fincan buharda pişmiş enginar (2), 2 fincan salata yaprakları ve salata sosu (4)



Atıştırmalık: Fıstık ezmeli enerji bar (2)



Toplam karbonhidrat: 20 gr



Gün 5



Kahvaltı: 85 gr hindi füme ve 2 yumurta ile omlet (2), üzerine kırmızı biber sosu



Ara öğün: 28 gr peynir (1)



Öğle yemeği: Tavuk çorbası: 225 gr tavuk, yarım fincan mantar (1.5), 1 fincan tavuk suyu (1), iki fincan hindiba (1), 5 zeytin (1), salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gr ızgara kırmızı et, üç fincan marul (3), 28 gram peynir (1), 2 yemek kaşığı kurutulmuş domates (2), salata sosu (2)



Atıştırmalık: 1 kereviz sapı, 2 yemek kaşığı soya fıstığı yağı (2) Toplam karbonhidrat: 19.5 gr



Gün 6



Kahvaltı: Fıstık ezmeli eneji bar (3), 1 haşlanmış yumurta (0.5)



Ara öğün: 28 gram cheddar peyniri (1)



Öğle yemeği: 170 gram ızgara tavuk, bir dilim jambon, yarım avokado (2), 28 gram peynir (1), 3 fincan yeşillik salata (3), salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gram sote kırmızı et, 5 siyah zeytin, dörtte bir fincan domates sosu (3), 1 fincan ıspanak (1), buharda 1 yemek kaşığı yağ ve 2 yemek kaşığı krema (0.5) ile ezilmiş karnabahar



Atıştırmalık: 5 siyah zeytin (1)



Toplam karbonhidrat: 20 gr



Gün 7



Kahvaltı: 2 kızarmış yumurta (1), bir fincan mantar, bir fincan domates (2.5)



Ara öğün: Yarım avakado (2)



Öğle yemeği: 1 hamburger eti ve ekmeği, 28 gram erimiş peynir (1), yarım fincan mini domates (2), 2 fincan yeşillik salat ve salata sosu (2)



Akşam yemeği: 225 gram ızgara tavuk, bir fincan domates sosu (3),28 gram mozarella peyniri (1), yarım fincan ızgara patlıcan (2), 1 fincan yeşillik salata ve salata sosu (2)



Atıştırmalık: Bir haşlanmış yumurta (1)



Toplam karbonhidrat: 19.5 gr