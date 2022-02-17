ATK'nin infaz erteleme raporuna rağmen bilinci kapalı hükümlü cezaevinde tutuluyor

İzmir’de Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve 17 yıl 4 ay hapis cezası verilen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, göz ameliyatı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.

Hasta mahpus Yusuf Bekmezci hakkındaki ATK raporunu paylaşan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a "Zulümden vazgeçmemişsiniz" dedi.

Bekmezci'nin durumuna dikkat çeken HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından 5 Ocak'ta bir paylaşımda bulundu. O dönemki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Yeni bir cinayete mi imza atıyorsun?” diye soran Gergerlioğlu, “Kaç kez zulmetmeyin dedik, kaç kez!” ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından 21 Ocak'ta birkez daha Abdulhamit Gül'e seslenen Gergerlioğlu, Bekmezci’nin 17 gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında olmasına rağmen halen tahliye edilmemesine tepki göstermiş ve yaşanan rezaleti dünyaya şikayet edeceğini belirterek "Bu nasıl skandal?" diye sormuştu.