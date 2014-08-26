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Atiye: Bir kez aldatıldım, bir daha olmaz diye umuyorum

“Bizim mahallede çarşamba pazarı var. Giyiyorum eşofmanımı makyajsız, öyle şapkalar, koca koca gözlüklerle de değil. Makyajsız çıkıyorum pazara... Kimse tanımıyor”

26 Ağustos 2014 01:34

Şarkıcı Atiye, “Hayatımda bir kez aldatıldım, bir daha olmaz diye ümit ediyorum ama maalesef oluyor böyle şeyler" diye konuştu.

Atiye, konuk olduğu Pal FM'de yayınlanan 'Emel Yalçın Drive Time' programında samimi itiraflarda bulundu.

Atiye 'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna bir kez aldatıldığını, öğrenir öğrenmez ilişkisine son verdiğini söyleyerek, "Kimsenin bizi üzmesine izin vermemeliyiz. Aldatıldığımızda o kişiyi çok seviyoruz diye ilişkiyi sürdürmenin bir anlamı yok. Sevgi ve saygı birliktelikte en önemli şey” dedi. Atiye, “Hayatımda bir kez aldatıldım, bir daha olmaz diye ümit ediyorum ama maalesef oluyor böyle şeyler" diye konuştu.

Atiye, şarkıcı olmaya karar verdiğinde annesine sesini dinlettiğini belirterek "Annem de 'madem öyle, bir şarkı söyle' dedi. Atiye, “Anneme şarkı söyledim, çok heyecanlandım, sesim titredi ve şarkı bittiğinde annem 'Emin misin! sesini çok güzel bulmadım' dedi. Tartıştık ama sonuç olarak izin verdi. Müzik okuluna gittim, hala müzik eğitimlerime devam ediyorum” diye konuştu.

 

Pazardan alışveriş yaparken
kimse beni tanımıyor

 

Atiye tayt takıntısının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: Tayt takıntım hala var. Şu an 20 tane taytım var; modayı takip etmeyi seviyorum ama pazardan alışveriş yapmayı da çok seviyorum. Bizim mahallede çarşamba pazarı var. Giyiyorum eşofmanımı makyajsız, öyle şapkalar, koca koca gözlüklerle de değil tabi ki hiç makyajsız çıkıyorum pazara... Kimse tanımıyor beni

 

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