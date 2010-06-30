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Sağlık

Atıştırmak obeziteyi engelliyor

Öğünler arası bir şeyler atıştırmak, sanılanın aksine kiloyu kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.

30 Haziran 2010 03:00

T24- ABD'li bilim adamları ana öğünler arasında en az bir kez bir şeyler atıştırma alışkınlığına sahip kişilerin kilo alma risklerinin daha düşük olduğunu gözlemledi.       


İtalyan La Stampa gazetesinde çıkan habere göre, 12-18 yaşları arasındaki 5 bin 800 Amerikalının beslenme alışkanlıklarını inceleyen bilim adamları, ara öğünlerin obezite riskini azalttığını gördü.       


Katılımcılardan sadece ana öğünlerde yemek yiyenlerin yüzde 39'unun kilolu ya da obez olduğunu kaydeden bilim adamları, ara öğünlerde atıştırma alışkanlığı olanlarda ise bu oranın yüzde 22 olduğunu belirtti.


Araştırmacılara göre, öğünler arasında atıştırmak kolestrol ve diyabet seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı oluyor.       


Ara öğünlerde tüketilen gıdaların abur cubur türü gıdalar olmaması gerektiğine de dikkati çeken bilim adamları, ailelerden çocuklarını taze ya da kuru meyve ve tahıl gevreği gibi sağlıklı yiyecekler tüketmeye teşvik etmelerini istedi.

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