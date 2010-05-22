Atış poligonunda intihar etti

T24- İstanbul Üsküdar'da 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisinin, atış poligonunda, kafasına bir el ateş ederek, intihar ettiği iddia edildi.



Alınan bilgiye göre, polise Üsküdar Altunizade Mahiriz Caddesi'nde faaliyet gösteren atış poligonunda bir gencin başına bir el ateş ederek intihar ettiği ihbarı yapıldı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eray Tetik'in, başından vurulmuş şekilde öldüğünü belirledi.



Atış poligonunu işleten şirketin avukatı Doğukan Özdoğan, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini polisin incelediğini ve görüntülerde, Tetik'in intiharından önce bir süre atış eğitmeninden eğitim aldığını ve hedefe bir el ateş ettiğini söyledi.



Özdoğan, 'Eğitmeninin yanında bir el ateş ettikten sonra, eğitmene 'Bana başka bir silah getirir misiniz' demiş. Eğitmenin yanından ayrılamayacağını söylemesi üzerine ani bir hareketle eğitmeni kenara itmiş ve sol eliyle kafasına bir el ateş etmiş. Güvenlik kamerası görüntülerinde gencin tedirgin halleri zaten belli oluyor. Olayın şirketle bir alakası yok" dedi.



Tetik'in cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İntihar eden gencin, Kanada'da bir üniversitede eğitim aldığı öğrenildi.