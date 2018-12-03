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Atış poligonunda çıkan yangın sonrası panik anları kamerada…

(DHA) – Güvenlik görevlilerinin poligonda atış eğitimi yaptığı sırada başlayan ve hızla büyüyen yangın büyük panik yarattı

03 Aralık 2018 16:19

(DHA) – Güvenlik görevlilerinin poligonda atış eğitimi yaptığı sırada başlayan ve hızla büyüyen yangın büyük panik yarattı. Atış yapan görevliler ve poligon çalışanlarının kaçış anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Brezilya’da yaşandığı belirtilen olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre zeminde birikmiş olan barut, güvenlik görevlilerinin atış eğitimi yaptığı sırada alev aldı. Neye uğradığını şaşıran poligon görevlileri ve atış yapanlar alanı hızla terk etti. Yaşanan o korku dolu anlar ise güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı.
 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Atış eğitimi yapılması
Zeminde başlayan yangın
Yaşanan panik anları ve kaçışma

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