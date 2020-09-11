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Spor

Atını yumruklayan jokey Halis Karataş'a bir ceza daha

Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verilmişti

Halis Karataş

11 Eylül 2020 08:20

İstanbul Veliefendi’de 26 Ağustos günü starta girmekte direnen bindiği ‘Arts Man’ adlı atın başına yumruk atan ve Komiserler Kurulu’nun 60 gün at binmeme cezası verdiği jokey Halis Karataş’a emniyetten de para cezası geldi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, Halis Karataş’ın ata yumruk atması olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince de soruşturma altına alındı.

Karataş’a 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan at sahibinin şikâyetçi olmaması üzerine adli soruşturma başlatılmadığı bildirildi.

TIKLAYIN | Atını yumruklayan Halis Karataş'a 60 gün ceza!

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