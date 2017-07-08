T24 LogoT24 Logo
Spor

Atınç Nukan satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 23 yaşındaki stoperi satın almak isterse 3 milyon Euro ödeyecek

08 Temmuz 2017 17:02

Beşiktaş, 2015-16 sezonunda 6 milyon Euro bonservis karşılığında Almanya'nın RB Leipzig takımına sattığı ve geçen sezon kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın tekrar kiralanması konusunda Alman kulüp ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından oyuncunun bir yıl daha kiralandığı belirtilirken, 3 milyon Euro satın alma opsiyonunun olacağı da kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş Futbol A.Ş., Atınç Nukan’ın kiralık olarak transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:

“Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 

RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir. 

Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.”

ETİKETLER

Atınç Nukanbeşiktaştransferkiralıksatın alma opsiyonuleipzig

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24