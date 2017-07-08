Atınç Nukan satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 2015-16 sezonunda 6 milyon Euro bonservis karşılığında Almanya'nın RB Leipzig takımına sattığı ve geçen sezon kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın tekrar kiralanması konusunda Alman kulüp ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından oyuncunun bir yıl daha kiralandığı belirtilirken, 3 milyon Euro satın alma opsiyonunun olacağı da kaydedildi.

Beşiktaş Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Beşiktaş Futbol A.Ş., Atınç Nukan’ın kiralık olarak transferi konusunda kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:



“Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.



Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.



Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir.”