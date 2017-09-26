Atina’ya sığınmacı uyarısı

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’a yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor hazırladı. CPT tarafından 2016 yılı içinde Yunanistan’ın Midilli, Sakız ve Sisam adaları ile Atina ve Selanik kentlerine düzenlenen denetim ziyaretleri hakkındaki rapor komitenin merkezinin bulunduğu Strasbourg kentinde bugün yayımlandı.

“İnsanlık dışı muamele”

Raporda, kısaca “sıcak nokta” (hotspot) olarak adlandırılan sığınmacı kayıt ve kimlik tespit merkezlerinden bazılarında yaşam koşullarının olağanüstü kötü olduğu ve “insanlık dışı uygulama olarak nitelenebileceği” ifade edildi. Aşırı kalabalık olan bu merkezlerde sığınmacıların kendilerini güvende hissetmediği, içme suyu, gıda ve temel sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı not edildi. Bazı merkezlerde ise sığınmacılar için enformasyon ve adli yardımın yetersiz olduğuna işaret edildi.

Anne-babasız çocukların durumu

Anne-babaları olmayan sığınmacı çocukların durumuna özellikle dikkat çekilen raporda, yüzlerce çocuğun uzun süre boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi. CPT Yunanistan’dan sığınmacı çocuklarla ilgili “koruyucu tutukluluk” uygulamasını gözden geçirmesini, anne-babasıyla beraber olmayan, çoğu travma yaşamış bu çocukları gözaltına tutmaktan vazgeçip kendilerine uygun yaşam koşulları sağlamasını istedi.

"Polis kötü muamelede bulunuyor”

Raporda Yunan polisinin sığınmacılara karşı fiziksel şiddet ve kötü muamelede bulunduğuna dair bulgulara da yer verildi. Yunan hükümetinden bu vakaların tekrarlanmaması için önlem alması istendi. Atina ve Selanik’te göçmenlerin barındırıldığı kimi merkezlerdeki durumu “insanlık dışı koşul” olarak tanımlayan CPT, bu merkezlerin aynı zamanda kamu sağlığı açısından “risk” oluşturduğunu belirtip, kapatılmalarını istedi.

"Çorap veriyoruz giymiyorlar”

Yunan hükümeti, rapora gönderdiği yanıtta, sığınmacıların yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Yanıtında “sığınmacı çocuklara ayakkabı ve çorap veriyoruz ama kullanmıyorlar” ifadesine de yer veren Yunan hükümeti, kötü muamele iddialarının ise soruşturulduğunu belirtti.

Daha önce de eleştirilmişti

Yunanistan sığınmacıların yaşam koşulları konusunda daha önce de Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks tarafından eleştirilmişti. Muiznieks bu yıl Nisan ayında Yunan hükümetine gönderdiği mektupta, sığınmacıların yaşam koşullarının ivedilikle iyileştirilmesi ve polisin sığınmacılara kötü muamelede bulunduğuna dair iddiaların üzerine gidilmesini talep etmişti.

Kayhan Karaca/Strasbourg

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