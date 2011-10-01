Atina'ya gelen troyka işçilerin işgal ettiği Ekonomi Bakanlığı binasında esir kaldı

T24 - Yunanistan ekonomisinin son durumunu incelemek ve atılacak yeni adımları belirlemek üzere Atina’da bulunan AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve IMF oluşan ‘troyka heyeti’, işçilerin Ekonomi Bakanlığı binasını işgal etmesi üzerine mahsur kaldı.

Hürriyet'in haberine göre; Ekonomi Bakanlığı’nın işgal altında olması nedeniyle, Troyka ile Yunanistan Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos arasındaki görüşmelerde Başbakan Yardımcılığı binasında gerçekleşti. Devlet memurlarının taban ve tavan maaşlarının belirlenmesi, yüzde 50-60 maaş indirimi ile 2011 yılında 30 bin devlet memurunun yedeğe alınması, 2012 bütçe tasarısı ve orta vadeli programdaki değişikliklerin masaya yatırıldığı görüşmelerde, Troyka hazineden ve istatistik teşkilatından bazı bilgiler istedi. Yunanistan, bu bilgilerin Başbakan Yardımcılığı binasına ulaştırılması talimatı verdi. Ancak, gerek hazine gerek istastik teşkilatı çalışanların işgali altında olduğundan troykanın istediği bilgiler ulaştırılamadı. Bilgilerin dün iletildiği belirtildi.

Pangalos şaka yaptı



110 milyar Euro’luk birinci kurtarma paketinin 8 milyar Euro’luk 6’ncı dilimine yeşil ışık yakmak için Atina’da bulunan Troyka, pazartesi gününe kadar Yunan başkentinde kalacak. Bakanlıkların işgali nedeniyle görüşmeler aksadığından, Yunan bakanlar kurulu, Troyka le görüşmelerde kararlaştırılacak maddeleri onaylamak için bugün olağanüstü toplanacak. Bu arada Venizelos “Özel emlak vergisini ödeyecek param yok. Gelip beni tutuklasın” diyen Başbakan Yardımcısı Teodoros Pangalos’a cevap vermemeyi tercih etti. Venizelos gazetecilerin sorusu üzerine “Adam bir şaka yaptı. Manşetlere çıkardınız” demekle yetindi.

Emekli subaylar Yunan Savunma Bakanlığı’nı bastı



Yunanistan’da maaşlarının azaltılmasını protesto eden emekli subaylar dün tarihte bir ilke imza atarak genelkurmay, hava, kara ve deniz kuvvetlerinin binalarının bulunduğu Savunma Bakanlığı’nı bastı. Emekli subaylar, Savunma Bakanlığı’nın giriş kapısını kırarak bakanlıkların binalarının bulunduğu bahçeye girdi. Ellerinde büyük bir Yunan bayrağı taşıyarak, Yunan hükümetinin ekonomi politikası aleyhinde slogan atan emekli subaylar, Savunma Bakanı Panos Beglitis ile görüşmek istediler. O sırada parlamentoda bulunan Beglitis, eylemin anti-demokratik olduğunu belirterek, emekli subaylara seslenip derhal bahçeden ayrılmadıkları takdirde kaba kuvvet kullanılarak uzaklaştırılacaklarını söyledi. Gösterici emekli subaylar, Kara Kuvvetleri Komutanı General Frangos Frangulis’in kendileriyle konuşup ikna etmesi üzerine savunma bakanlığından ayrıldılar.

Yunanistan’ın AB’de varlığına minnettarız



Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, ülke ekonomisini iflastan kurtarmak için çıktığı Avrupa turunda dün Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile bir araya geldi. Papandreu, Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nda (EFSF) Almanya’nın ardından en çok payı bulunan Fransa’ya ülke ekonomisinin durumunun ne kadar kritik olduğunu anlattı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Sarkozy ise, “Papandreu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, ona Yunanistan gibi bir Avrupa ülkesine sahip olduğumuz için ne kadar minnettar olduğumuzu ve kendilerini desteklemek için nasıl bir yol izleyeceğimizi söyleme şansı yakaladım” ifadesini kullandı.

Barroso: Euro’ya üye olmayan ülkelerle daha fazla işbirliği yapın



Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Euro Bölgesi’ne üye ülkelere, borç krizi tartışmalarına ilişkin olarak Euro para birliğine üye olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile daha fazla işbirliği yapmaları çağrısında bulundu. Barroso, Euro Bölgesi’ne üye 17 ülkenin daha fazla yakınlaşması ve daha koordineli çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Ancak bunu, 27 üyeden oluşan ortak pazardan bağımsız yapmamalılar. İki grup arasında derin bir hendek oluşmasını engellemeye çalışıyoruz. Aksi halde Euro önemli bir dayanağını yitirebilir” diye konuştu. Barroso, Fransa ve Almanya’nın yalnızca Euro Bölgesi temelinde yeni bir yönetim organı kurma fikrine de karşı çıkarak şunları söyledi: “Euro Bölgesi’ndeki 17 ülke, merkez ekonomi politikaları ile yönetilemez. 330 milyon nüfusu ile Euro bölgesi ekonomileri, hükümet başkanlarının yılda iki kez yapacağı yıllık toplantılarla yönetilemesi aldatmaca olur. Bizim daha güçlü AB kurumlarına ihtiyacımız var.”

Avusturya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi EFSF değişikliklerini onayladı



Avusturya, Estonya ve Kıbrıs Rum Kesimi parlamentoları da Avrupa Finansal İstikrar Fonu’nda (EFSF) yapılması öngörülen değişiklikleri onayladı. Avusturya parlamentosunda yapılan oylamada, EFSF’nin güçlendirilmesi ve yetkilerinin genişletilmesini öngören değişiklikler, 53 hayır oyuna karşı 117 evetle kabul edildi. EFSF’deki değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından Avusturya’nın fona katkısının 12 milyar Euro’dan 21.6 milyar Euro’ya yükseleceği belirtiliyor. Estonya’nın fona katkısının 1 milyar 995 milyon Euro’ya yükselirken, Kıbrıs Rum Kesimi’nin katkısı da 863 milyon Euro’dan 2.02 milyar Euro’ya çıkacak. Şuana kadar, EFSF’de planlanan değişiklikleri, Almanya, Finlandiya, Belçika, İspanya, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Estonya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Slovenya parlamentoları onayladı. Avrupa Birliği (AB) liderleri 21 Temmuz’daki zirvede, 440 milyar Euro’luk EFSF’nin daimi hale getirilerek ülke tahvillerini satın alabilmesi ve zordaki hükümetlerle bankalara kredi verebilmesi için yetkilendirilmesi kararı almıştı.

İspanya 10 milyar dolar harcadı, üç bankayı kamulaştırdı



İspanya’da yeni sermaye gereksinimlerini yerine getiremeyen sorunlu 3 bankanın kamulaştırıldığı, böylece finans sektörünün yeniden yapılandırılması sürecinin sona erdiği bildirildi. İspanya’da “cajas” olarak bilinen küçük tasarruf bankalarının birleşmesinden oluşan Unnim, CatalunyaCaixa ve NovacaixaGalicia adlı üç bankaya nakit sağlamasının ardından devlet, bankaların hisselerinin yüzde 90’ına sahip oldu. Ülkede yeni sermaye gereksinimleri hükümet tarafından şubat ayında açıklanmıştı. İspanya Merkez Bankası kamulaştırılan bu üç bankanın sermayesi ile finans sektörünü yeniden yapılandırmak için 7.5 milyar Euro (10.2 milyar dolar) harcadığını bildirdi.