Atina'ya cami inşası meclisten geçti

Yunanistan Parlamentosu başkent Atina'daki Eleonas sığınmacı kampı yakınında bir cami inşa edilmesi ile ilgili

tasarıyı yoğun tartışmaların ardından onayladı.

Cami tasarısı için 300 sandalyeli parlamentoda yapılan

oylamaya 230 milletvekili katıldı.

Tasarı koalisyonun büyük ortağı Syriza ve

bazı muhalefet milletvekillerinin 210 'evet' oyu ile kabul edildi.

Hükümetin küçük ortağı ANEL ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekilleri 'hayır' oyu kullandı.

Caminin yapılmasına taraf olanlar, bu sayede sığınmacıların radikalleşmesinin önüne geçilebileceğini

savunurken, karşı çıkanlar ülkenin İslamlaşacağını öne sürdü.

Çoğu Müslüman ülkelerden olan yaklaşık 60 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti

Atina'da cami bulunmuyor.