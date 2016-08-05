T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Atina'ya cami inşası meclisten geçti

Yunanistan Parlamentosu, tartışmalı bir oturumun ardından başkent Atina'da bir cami inşa edilmesi ile ilgili tasarıyı onayladı. Tasarıya karşı çıkanlar ülkenin İslamlaşacağını öne sürdü.

05 Ağustos 2016 01:01

Yunanistan Parlamentosu başkent Atina'daki Eleonas sığınmacı kampı yakınında bir cami inşa edilmesi ile ilgili
tasarıyı yoğun tartışmaların ardından onayladı.

Cami tasarısı için 300 sandalyeli parlamentoda yapılan
oylamaya 230 milletvekili katıldı.
Tasarı koalisyonun büyük ortağı Syriza ve
bazı muhalefet milletvekillerinin 210 'evet' oyu ile kabul edildi.
Hükümetin küçük ortağı ANEL ve aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekilleri 'hayır' oyu kullandı.

Caminin yapılmasına taraf olanlar, bu sayede sığınmacıların radikalleşmesinin önüne geçilebileceğini
savunurken, karşı çıkanlar ülkenin İslamlaşacağını öne sürdü.

Çoğu Müslüman ülkelerden olan yaklaşık 60 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti
Atina'da cami bulunmuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yunanistan ParlamentosuAtinaParlamentosuAtina EleonasSyrizaANELAltınPartisiMüslümanYunanistanDeutsche Welle Türkçe DW/ET/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24