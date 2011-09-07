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Atina'ya cami için izin çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Votanikos bölgesinde eski bir yapının Müslümanlar için ibadet yerine

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Votanikos bölgesinde eski bir yapının Müslümanlar için ibadet yerine dönüştürülmesi ile ilgili yasal düzenleme parlamentoda onaylandı.

Yunan Haber Ajansı AMNA, "kaçak yapıların düzenlenmesi ve turistik yapılar"la ilgili bir yasa çerçevesinde parlamentoya getirilen düzenlemenin, parlamentoda bulunan 214 milletvekilinden 198'inin "evet" oyu ile onaylandığını duyurdu.        

Ajans haberinde, aşırı sağ LAOS partisi 15 milletvekili ile bağımsız bir milletvekilinin ise söz konusu yasaya "hayır" dediği belirtildi.        

Yunan basınında daha önce çıkan haberlere göre, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenlemede, Votanikos bölgesindeki Elaiona semtinde eski bir deniz üssü kompleksine ait binanın restore edilerek ibadet için Atina'da yaşayan Müslümanlara tahsis edilmesi öngörülüyor.        

Eski binanın ibadet yerine dönüştürülmesi için gerekli olan yaklaşık 15 milyon avro tutarındaki giderlerin devlet bütçesinden karşılanacağı belirtilen haberlerde, ibadet yerine dönüştürülmesi planlanan yaklaşık 300 kişi kapasiteli binada minare bulunmayacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadet yerinin 5 Yunanlı devlet memuru ile 2 Müslümandan oluşan bir heyet tarafından yönetileceği, imamın da Eğitim Bakanlığı tarafından atanacağı belirtiliyor.


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