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Dünya
Deutsche Welle

Atina'nın yüklü tazminat talebi

Haftalardır gündemde olan savaş tazminatı konusunda Yunan hükümeti somut bir rakam açıkladı. Yunanlar Nazi dönemi suçları için yüklü bir miktar istiyor.

07 Nisan 2015 11:48

Yunan Maliye Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas, Yunanistan'ın Nazi döneminde ortaya çıkan maddi hasar
ve kayıplar için Almanya'dan 278 milyar 700 milyon euro talep ettiğini bildirdi.
Mardas, Yunan Meclisi'nde yaptığı açıklamada, bu rakama tazminat konusunu inceleyen bir meclis
soruşturma komisyonunun değerlendirmeleri neticesinde
varıldığını kaydetti.
Tazminat konusu, iki ülke arasında on yıllardır gerginliğe yol açan bir konu. İkinci Dünya Savaşı sırasında
Nazi birlikleri 1944 yılında Distomo bölgesi başta
olmak üzere pek çok yerde katliamlar yapmıştı.
Meclis soruşturma komisyonu ve Yunanistan Yüksek Mahkemesi, şu anda Almanya'dan bu paranın nasıl
tahsil edilebileceğini araştırıyor.
Alman hükümeti ise Yunanistan'ın iddialarını
kabul etmiyor. Alman hükümeti konunun Almanya‘nın
birleşmesi döneminde imzalanan ‘'İki Artı Dört Anlaşması'' ile kapandığını bildirmişti.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, mart ayında Atina'da mecliste yaptığı açıklamada şu ana kadar
göreve gelen Alman hükümetlerinin bir takım ‘'hukuki oyunlarla'' bu tazminatı ödemekten kaçındığını
söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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