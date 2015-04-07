Atina'nın yüklü tazminat talebi

Yunan Maliye Bakan Yardımcısı Dimitris Mardas, Yunanistan'ın Nazi döneminde ortaya çıkan maddi hasar

ve kayıplar için Almanya'dan 278 milyar 700 milyon euro talep ettiğini bildirdi.

Mardas, Yunan Meclisi'nde yaptığı açıklamada, bu rakama tazminat konusunu inceleyen bir meclis

soruşturma komisyonunun değerlendirmeleri neticesinde

varıldığını kaydetti.

Tazminat konusu, iki ülke arasında on yıllardır gerginliğe yol açan bir konu. İkinci Dünya Savaşı sırasında

Nazi birlikleri 1944 yılında Distomo bölgesi başta

olmak üzere pek çok yerde katliamlar yapmıştı.

Meclis soruşturma komisyonu ve Yunanistan Yüksek Mahkemesi, şu anda Almanya'dan bu paranın nasıl

tahsil edilebileceğini araştırıyor.

Alman hükümeti ise Yunanistan'ın iddialarını

kabul etmiyor. Alman hükümeti konunun Almanya‘nın

birleşmesi döneminde imzalanan ‘'İki Artı Dört Anlaşması'' ile kapandığını bildirmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, mart ayında Atina'da mecliste yaptığı açıklamada şu ana kadar

göreve gelen Alman hükümetlerinin bir takım ‘'hukuki oyunlarla'' bu tazminatı ödemekten kaçındığını

söylemişti.

