Atina'nın yıldızları Pekin'den boş döndü



29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin madalya beklediği sporcuların büyük çoğunluğu, kürsüye çıkamayarak düş kırıklığı yarattılar. 2004 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 28. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan toplam 10 milli sporcudan hiçbirisi Pekin-2008'de kürsüye çıkamadı.



Atina'daki Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan Türk sporculardan Nurcan Taylan, Taner Sağır, Şeref Eroğlu, Bahri Tanrıkulu, Eşref Apak, Aydın Polatçı, Mehmet Özal ve Sedat Artuç'un Pekin'deki performansları madalya için yeterli olmadı. Ayrıca, Atina'da madalya kazanan Halil Mutlu, sakatlığı nedeniyle, Atagün Yalçınkaya da profesyonelliğe geçmesi nedeniyle Pekin-2008 kadrosunda yer almadı.



ATİNA-2004



Atina-2004'te Türkiye adına halterde Nurcan Taylan, Halil Mutlu ve Taner Sağır altın, boksta Atagün Yalçınkaya, grekoromen güreşte Şeref Eroğlu, tekvandodo da Bahri Tanrıkulu gümüş, atletizmde Eşref Apak, serbest güreşte Mehmet Aydın Polatçı, grekoromen güreşte Mehmet Özal ile halterde Sedat Artuç da bronz madalya kazanmıştı. Bu sporculardan hiçbirisi bir sonraki olimpiyat olan Pekin-2008'de madalyaya ulaşamadı.



PEKİN-2008



Pekin-2008'de halterde Türkiye'nin madalya umutları Nurcan Taylan, Taner Sağır ve Sedat Artuç ''sıfır'' çekerken, grekoromen güreşte Şeref Eroğlu ve Mehmet Özal, serbest güreşte de Mehmet Aydın Polatçı, bronz madalya müsabakasına dahi çıkamadan elendi.



Atletizmde Eşref Apak, çekiç atma elemelerini geçemezken, tekvandoda Bahri Tanrıkulu ise ilk turda oyunlara veda etti.



PEKİN'DE MADALYALAR YENİ İSİMLERİN



Pekin-2008'de Türkiye'nin şimdiye dek kazandığı toplam 7 madalyada da yeni isimlerin imzası bulunuyor. Serbest güreşte Ramazan Şahin altın, halterde Sibel Özkan, atletizmde Elvan Abeylegesse ve tekvandoda Azize Tanrıkulu gümüş, grekoromen güreşte Nazmi Avluca, tekvandoda Servet Tazegül, boksta da Yakup Kılıç bronz madalya kazandı.

