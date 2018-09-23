Atina'nın merkezinde linç edilerek hayatını kaybeden hırsız için büyük tepki

Io Chokona / Atina, 23 Eylül (DHA) - Atina’nın merkezi meydanı Omonia’da Cuma öğle saatlerinde bir kuyumcu dükkânını soymak isteyen hırsız, dükkân sahibi ve yoldan geçen halk tarafından linç edilerek hayatını kaybetti.

Birkaç dakikalığına dükkânından uzaklaşan dükkân sahibini gören 33 yaşındaki adam dükkâna girdi, ancak kapı içerden kitlenince mahsur kaldı. Vitrini kırmaya çalışırken dükkânın önünde insanlar toplanmaya başladı. Uyuşturucu etkisi altında olan adam, şok halinde vitrini kırıp camlardan yaralanarak dışarıya çıkmayı başarınca, dükkân sahibi ve toplanan halk tarafından feci bir şekilde darp edildi. Bu arada olay yerine gelen ambulans, yaralı adama ilk yardım uygularken birileri ona tekrar tekmeyle saldırdı. Yaralı, kendisini müdafaa etmek için kırık camlardan birini eline alıp kaçmaya teşebbüs etti, ancak polis tarafından durduruldu ve tekrar darp edildi. Daha sonra hastaneye kaldırılırken son nefesini verdi.

Dükkân sahibi gözaltına alındı, yanındaki kişiler için ise araştırma başlatıldı. Kamerada kaydedilen sahneler herkesin kanını dondurdu. İlerleyen saatlerde 33 yaşındaki adamın kimliği açıklanınca sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler başladı. Sıkça eşcinseller, AIDS ve uyuşturucu hakkında konuşmalar yapan Zak Kostopulos Atina drag dünyasının popüler kişilerindendi. Olaya ilişkin Cumartesi akşamı başkentin merkezinde protesto gösterisi gerçekleşti. Göstericiler “Omonia’da soygun olmadı, patronlar ve polisler cinayet işledi” sloganı eşliğinde olayın cereyan ettiği noktaya yürüyüş yaptılar.