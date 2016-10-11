Atina'dan Türk askerlerinin iltica talebine ret

Yunan haber portalı To Proto Thema'da yer alan bilgiye göre Atina'daki İltica Komisyonu, iltica başvurusunda bulunanlardan 6'sının talebini salı günü reddetti. Haberde eylül ayı sonunda da başka bir askerin iltica talebinin geri çevrildiğine, sekizinci askerle ilgili kararın da önümüzdeki günlerde verileceğine dikkat çekildi.

Müvekkillerinin hayatlarını kurtarmak için iltica başvurusunda bulunduğunu söyleyen askerlerin avukatı Stavrula Tomara, müvekkillerinin Türkiye dönmeleri durumunda can güvenliklerinden endişe ettiğini ifade etti. Tomara, iki ülke arasındaki anlaşmalara ve dış politik kaygılara dikkat çekerek komisyon tarafından alınan kararın siyasi olduğunu savundu.

Yargı yolu açık

Türk askerleri 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'ın Dedeağaç kentine kaçmıştı. Komisyonun kararını Alman haber ajansı dpa'ya değerlendiren avukat Yorgo Stamatopulos, talepleri reddedilen askerlerin başka hukuki yollara da başvurma şansının olduğunu ve böylece iltica talepleriyle ilgili sürecin uzayabileceğini dile getirdi.

İltica Komisyonu, askerlerin başvurusunun reddedilmesine, sunulan delillerin yetersiz olmasını gerekçe gösterdi. Türkiye ise kaçan askerlerin "vatan haini" olduğunu açıklayarak Yunanistan'dan iadesini istemişti. Ancak Yunanistan, Türkiye'nin bu talebine henüz bir yanıt vermedi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da iade talebiyle ilgili olarak Yunan yargısının karar vereceğini vurgulamıştı. Ankara askerlerin darbe teşebbüsüne katıldığını iddia ediyor.

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dpa/Reuters/HS/EC