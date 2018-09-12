Atina'daki yangının üzerinden 1,5 ay geçti; ölü sayısı 99'a yükseldi

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın yazlık beldesi Mati'de çıkan yangında ölü sayısı 99'a yükseldi.

Yunanistan'da başkentye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı. 4 gün boyunca süren şiddetli yangının üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Yangın sonrası Evangelismos Hastanesi’ne kaldırılan 26 yaşındaki kadın Salı günü hayatını kaybetti. Böylece yangın faciasından yaşamını yitirenlerin sayısı da 99’a yükseldi.

Kimliği belirlenmiş ve resmi olarak adı açıklanmış ölü sayısı 83 iken, Attiki bölgesindeki hastanelerde tedavi görüp de ölenlerin sayısı da bugüne kadar 16’ya ulaştı.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de başlayan sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle Rafina ve Nea Vuca'ya sıçrayan yangında 99 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak hazırladığı ön raporda, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtilmişti.

99 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin kül olduğu yangın sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtirken, polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Kamu Güvenliği Bakanı Kosta Toskas istifa etti.

Yangın sonucunda ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un da evini yanarak tüm arşivi kül olmuştu.