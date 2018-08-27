Atina'daki yangının üzerinden 1 ay geçti; ölü sayısı 97'ye yükseldi

T24 Haber Merkezi

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de 24 Temmuz'da çıkan yangında ölü sayısı 97'ye ulaştı.

Başkente yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı. 4 gün boyunca süren şiddetli yangının üzerinden 1 ay geçti. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 97'ye ulaştı. Açıklamada hastanede yatan hasta sayısının ise 14 olduğu belirtildi.