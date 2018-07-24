Atina'daki yangında 'sabotaj' şüphesi; Çipras bakanlar kurulunu topluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'de ormanlık alanda başlayan ve kısa zamanda şehrin bir kısmını etkisine alarak en az 52 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının sebebi araştırılıyor. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Yunan toplumuna ‘birlik’ çağrısında da bulunan Çipras, bugün saat 14.00’de olağanüstü bakanlar kurulunu toplayacak.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, itfaiye, güvenlik ve istihbarat ekipleri, Çipras’ın talimatı ile her türlü sabotaj olasılığı ve bilgisini araştırıyor. Atina’nın incelemelerine ABD’de aktif destek sunuyor. Öte yandan Yunanistan’daki orman yangınlarında yaşamını yitiren sayısının 60’a yükselmesiyle ülkede milli yas ilan edildi.

Konu hakkında kamuoyuna seslenen Çipras ‘asimetrik tehlike’den söz etti ve faciaya, hükümetin elindeki tüm imkânların seferber edilmesi suretiyle müdahale etmeye çalıştığını vurguladı. Yunan toplumuna ‘birlik’ çağrısında da bulunan Çipras, bugün saat 14.00’de olağanüstü bakanlar kurulunu toplayacak.

Yunan medyasından çağrı: Örgüt ihtimali araştırılsın

Atina’daki uzmanlar ve medya mensupları da Çipras gibi sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. Ülkenin en saygın gazetelerinden Efimerida ton Sintakton, bugünkü başyazısında ‘olumsuz hava koşullarından faydalanan kimliği meçhul şahıs ya da örgütlerin bu trajedide başrol oynamış olabileceği’ ihtimali üzerinde durdu. Yangından ‘çıkar gruplarının sorumlu olabileceğini’ yazan gazete, hükümete araştırmaların bu ihtimal temelinde yapılması çağrısında bulundu.

‘Kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük bir felaket’

Büyük yangının haritadan sildiği, düne kadar Atina’daki turistlerin ve emeklilerin uğrak yeri olan Mati’ye ulaşmaya çalışan Yunan gazeteciler ise yaşananları Gazete Duvar’a şu ifadelerle özetlemeye çalıştı: “Kelimelerle anlatılamayacak büyüklükte bir felaket.” Yangın ilk olarak, dün öğlen saatlerinde Atina’ya sadece birkaç kilometre uzaklıkta başladı. Ölü sayısı ise kurtarma çalışmalarına rağmen 60’ı geçmiş durumda.

’26 kişi bir çiftliğe sığınmıştı’

Facianın en trajik ayrıntılarından biri ise Mati’deki Kokkino Limanaki bölgesinde birbirine sarılmış vaziyette bulunan en az 26 yanmış insan cesedi… Bu kişilerin yangından kurtulmak için denize ulaşmaya çalıştıkları esnada, bir yamaçtaki çiftliğe sığındığı ama alevlerin kısa sürede çiftliği de esir aldığı belirtiliyor.

Olay mahalline ulaşan ilk yardım ekiplerine göre çiftliğe sığınanlar birkaç ailenin mensubuydu. Küçük çocuklar anne ve babalarına sığınarak hayatlarını kaybetti…

‘En az bin ev, 3 bin araç kül oldu’

Rafina-Pikermi Belediye Başkanı Evangelos Bournous’un paylaştığı son bilgilere göre, bölgede en az 1000 ev ile 300 araç kül oldu. Atina’nın bağlı olduğu Attika Vilayeti’nin başka bölgelerinde de benzer görüntüler var. Buralardan da kayıp şahıs, ölüm, yaralanma ve büyük maddi kayıp haberleri geliyor.

Skai Televizyonuna öğlen saatlerinde konuşan Yunanistan İtfaiyesi sözcüsü ise halen ülkenin birçok noktasında büyük orman yangınlarının devam ettiği bilgisini paylaştı. Yangınların kontrol altına alınması için an itibariyle Yunanistan’a başta ABD, AB, İspanya ve Kıbrıs olmak üzere yurtdışından yardım ulaşıyor.