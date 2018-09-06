Atina'daki yangında onlarca kişinin hayatını kurtaran 3 göçmen balıkçıya vatandaşlık verilecek

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi Mati'de 24 Temmuz'da çıkan ve 97 kişinin hayatını kaybettiği yangında onlarca kişiyi ölümden kurtaran 3 göçmen balıkçıya Yunan vatandaşlığı verilecek.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı ikisi Mısır biri Arnavutluk vatandaşı olan üç göçmen balıkçıya Yunan vatandaşlığı verilmesi için Vatandaşlık Özel Sekreterliği’ne talimat verdi.

Gazteci Evren Dede'nin aktardığına göre üç yabancı uyruklu göçmen balıkçıya Yunan vatandaşlığı verilmesi talebi ise yangınzedeleri kurtarmak için beraber uğraş verdikleri Yunan meslektaşlarından gelmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ise konuya ilişkin olarak, “Devlet, yaptıkları özveri ve fedakarlıkları tanımaktadır. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de başlayan sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle Rafina ve Nea Vuca'ya sıçrayan yangında 97 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak hazırladığı ön raporda, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtilmişti.

97 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin kül olduğu yangın sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtirken, polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Kamu Güvenliği Bakanı Kosta Toskas istifa etti.

Yangın sonucunda ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un da evini yanarak tüm arşivi kül olmuştu.