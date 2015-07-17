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Dünya

Yunanistan'da yangın; Atina, Fransa ve İtalya'dan yardım istedi!

Atina'daki yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor

17 Temmuz 2015 18:48

Ekonomik krizle çalkalanan Yunanistan bu kez de 3 ayrı yerde çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Özellikle Atina'nın merkezine yakın bölgedeki yangın tehdit oluşturuyor. Yangını söndürmek için halk seferber olurken, şimdiye kadar yanan ev ve işyerlerinin olduğu bildirildi. Öte yandan Mora yarımadasında ve Halkis şehri yakınlarında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yunanistan'ın farklı bölgelerinde patlak veren yangınların kundaklama sonucu çıktığı tahmin ediliyor. Atina, Fransa ve İtalya'dan yardım çağrısında bulundu.

CHA'da yer alan habere göre, yangın başkent Atina'nın merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede öğle saatlerinde başladı. İmito, Karea ve Koropi bölgesini etkisi altına alan yangın sebebiyle Atina semalarını yoğun bir duman kapladı. Söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor. 54 itfaiye eri, 18 araç ile yangına müdahale ediyor. Havadan 2 helikopter ve bir uçak da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Dağınık evler sebebiyle orman yangını evlerin arasında yer alan çam ağaçları sebebiyle ilerliyor.

Şimdiye kadar yanan ev ve işyerlerinin olduğu bildirildi. Daha başka evlerin de tehdit altında olduğu belirtliyor. Öte yandan bir manastırda mahsur kalan 40 kadar rahibenin kurtarıldığı ise öğrenildi.

Bu arada Agios Nikolaos sahilinde mahsur kalan 300 kişi de kurtarıldı.

 

1 turist hayatını kaybetti


Bu arada yangından etkilenen ve solunum şikayetiyle hastaneye kaldırılan bir Yunan vatandaşı turistin hayatını kaybettiği bildirildi. Belçika'da ikamet eden turistin tatil için memleketine geldiği öğrenildi. 

Yangın sebebiyle büyük korku yaşayan vatandaşlar yangın söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor. Lakonia'ya bağlı Lahi, Faraklo, Paradisi ve Agios Nikolaos köyleri boşaltıldı. Bölgedeki bir sağlık ocağı ve iki öğrenci kampı da boşaltılan mekanlar arasında yer aldı. İki çiftlik ise alevlere teslim oldu. Bazı evlerin de yandığı belirtiliyor.

Halkis'te de orman yangını

 

Bu arada Atina'ya 80 kilometre uzaklıktaki sahil kenti Halkis'te orman yangını başladı. Zeytin ağaçlarının yandığı bölgede yerleşim yerlerinin ise tehdit altında olmadığı bildirildi. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle söndürme çalışmaları zorlukla yürütülüyor. Çok sayıda itfaiye eri yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

 

Başbakan Çipras: Sakin olun!

 

Başbakan Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde patlak veren yangınlar sebebiyle itfaiye güçlerinin elinden gelen çabayı gösterdiği belirterek vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

Çipras, "Bütün itfaiye ve ordu güçleri olumsuz hava koşullarına rağmen yangınları söndürmek için çalışıyor. Hava kuvvetlerinden de yardım talebinde bulundum." dedi.

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