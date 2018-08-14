Atina'daki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi

Yunanistan başkenti Atina'nın yazlık bölgesi Mati'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Yangın sonrası ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki vatandaş dün hayatını kaybetti.

Athens Voice'ta yer alan habere göre, 23 Temmuz’da çıkan yangın sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Birçok yaralının hastanelerde tedavileri devam ederken dün yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Yangının ardından hâlâ 30 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtilirken yoğun bakımda tedavi gören 7 kişiden 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yazlık beldesi olan Mati'de başlayan sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle Rafina ve Nea Vuca'ya sıçrayan yangında 95 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yangına ilişkin olarak hazırladığı ön raporda, Mati'nin tepesinde yer alan kısımda bir kişinin kuru otları yakması sonucunda yangının çıktığı belirtilmişti.

95 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce evin kül olduğu yangın sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras siyasi sorumluluğu üstlendiğini belirtirken, polis ve itfaiye şefleri değiştirildi. Kamu Güvenliği Bakanı Kosta Toskas istifa etti.

Yangın sonucunda ünlü yönetmen Theo Angelopoulos'un da evini yanarak tüm arşivi kül olmuştu.