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Dünya

Atina'daki Alexis anmasında sokaklar karıştı

15 yaşında polis tarafından vurulan Alexandros Grigoropoulos’un ölüm yıl dönümü nedeniyle eylemler düzenlendi

07 Aralık 2016 01:24

Atina’da, 2008 yılında polis tarafından vurularak öldürülen 15 yaşındaki Alexandros Grigoropoulos’un (Alexis) ölüm yıl dönümü nedeniyle bir araya gelen eylemciler ile polis arasında çatışma çıktı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da, 2008’deki büyük eylemliliklerin başlangıcı olarak kabul edilen 6 Aralık’ta yüzlerce kişi bir araya geldi. Polis tarafından vurulmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Grigoropoulos için düzenlenen anma eylemi sakin geçerken, bir grubun molotof kokteyli fırlatmasının ardından polis biber gazı ve tazyikli suyla eylemcilere müdahale etti.

Polisin müdahalesinin ardından başkent sokakları karışırken, öğrenciler Atina’nın merkezinde bulunan Politeknik Üniversitesi ve Exarcheia bölgesine barikatlar kurdu.

Alexis Grigoropoulos’un Atina’nin sol ve anarşist kökeniyle bilinen Exarchia bölgesinde polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde binlerce kişinin katılımıyla eylemler düzenlenmişti. Grigoropoulos’un ölümü komşu ülke Türkiye’de de dikkat çekmiş ve ‘Kardeşimsin Aleksis’ sloganıyla polis şiddetine karşı eylemler gerçekleştirilmişti.


 

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