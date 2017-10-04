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Dünya

Atina'da “İznik Seramikleri Mucizesi”

Io Chokona / Atina, 4 Ekim 2017 (DHA) – Atina’nın merkezinde bulunan Benaki Müzesi’nin İslam Sanatı şubesinde “İznik Seramikleri Mucizesi” sergisinin açılış töreni 5 Ekim günü gerçekleştirilecek

04 Ekim 2017 15:09

Io Chokona / Atina, 4 Ekim 2017 (DHA) – Atina’nın merkezinde bulunan Benaki Müzesi’nin İslam Sanatı şubesinde “İznik Seramikleri Mucizesi” sergisinin açılış töreni 5 Ekim günü gerçekleştirilecek.
Özellikle Osmanlı seramik sanatının 16. yüzyıla ait eşsiz çinilerini kapsayan sergi, Benaki Müzesi’nin Yunan Kültürü şubesinde “ICARO- İKAROS. Rodos seramik atölyesi 1928-1988” adı altında gerçekleşen sergiye paralel olarak sanat severlerle buluşacak.
Bir kültür diyaloğu niteliğini taşıyan sergiler iki ülkenin seramik sanatlarının güzelliklerine ışık tutmak niyetindeler. Yunan sanatseverleri Seramik Sanatı tarihinin en değerli örneklerini teşkil eden dünyaca ünlü İznik seramikleriyle 5 Ekim saat 20.00’de Benaki Müzesi İslam Sanatı şubesinde tanışacak. Sergi 19 Kasım’a kadar sürecek.  

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