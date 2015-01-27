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Dünya
Deutsche Welle

Atina'da tasarruf karşıtı hükümet

Yunanistan'da seçimleri kazanan Syriza'nın lideri Tsipras, seçimlerden iki gün sonra kabinesini kurdu. Kabinede tasarruf politikalarına karşı çıkan iki isim yer alıyor.

27 Ocak 2015 21:15


Yunanistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimleri kazanan Syriza'nın lideri ve yeni Başbakan Aleksis Tsipras, kabinesini bugün kamuoyuna açıkladı. Buna göre tasarruf politikalarına karşı görüşleriyle bilinen ve uluslararası kreditörlerle müzakereleri sürdürecek olan Yannis Varufakis yeni maliye bakanı oluyor.

Tasarruf önlemlerine karşı çıkan bir başka isim Yannis Dragasakis de maliye ve ekonomi alanlarından sorumlu başbakan yardımcısı olarak atanıyor. Dragasakis de kurtarma programıyla ilgili tüm uluslararası görüşmelere katılacak.

Borçların silinmesi talebi

Tasarruf politikalarına son verilmesi gerektiğini savunan her iki politikacı, Yunanistan'ın 320 milyar euroluk borcunun silinmesinin tek çözüm olduğunu söylüyor. Yunanistan'ın Euro Birliği'ndeki ortakları ise borçların silinmesini reddediyor.

Brüksel'de yaptığı açıklamada bu talebe Euro Birliği içinde pek fazla destek olmadığını söyleyen Euro Birliği Başkanı Jeroen Dijsselbloem, cuma günü Tsipras'la bir araya gelmek üzere Atina'ya gideceğini ifade etti. Euro Bölgesi'nin maliye bakanları da pazartesi günü Yunanistan'ın durumunu ele almak üzere toplanacak.

Savunm Bakanlığı koalisyon ortağına

Syriza'nın küçük koalisyon ortağı sağ popülist Bağımsız Yunanlar Partisi'nin genel başkanı Panos Kammenos yeni savunma bakanı olurken, dışişleri bakanlığı da teknokrat bir isme, siyaset profesörü Nikos Kotzias'a verildi.

Yeni hükümet, Başbakan Tsipras ve Başbakan Yardımcısı Dragasakis'in yanı sıra 13 bakandan oluşuyor. Bakanlar Kurulu ilk toplantısını çarşamba günü yapacak.

İkinci yardım programının süresi şubat ayının sonunda dolduğu için Tsipras'ın hükümeti hızla kurduğu belirtiliyor. Yeni hükümetin bu süre içinde Yunanistan'ın yeni mali politikalarının nasıl olacağına karar vermesi gerekli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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