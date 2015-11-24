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Dünya

Atina’da parlamentoya 150 metre uzaklıkta bombalı saldırı

Çevrede maddi hasar meydana geldi

24 Kasım 2015 13:13

Atina'nın Sintagma Meydanı ve parlamento binası yakınlarında sabaha karşı terör saldırısı meydana geldi. Parlamentoya 150 metre kadar uzaklıktaki ülkenin en büyük girişimci, sanayici ve işadamlarının üyesi olduğu SEV binasına bombalı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet’in haberine göre, sabaha karşı SEV'in girişine bırakılan zaman ayarlı bombanın patlaması nedeniyle yaralanan olmazken, SEV, hemen karşısındaki benzin istasyonu, Amalia Otel ile diğer binalarda büyük maddi hasara sebep oldu. Patlamanın olduğu yere yaklaşık 30 metre uzaklıkta Atina Rum Büyükelçiliği binası da bulunuyor.

Yunan polisi, patlayıcının orta şiddette olduğunu açıkladı. Ksenofontos sokağında meydana gelen patlamada yaralanan olmamasında To Vima ve Efimerida ton Sintakton gazetelerine 02.35'te ihbar telefonlarının açılması etkili oldu. Kimliği tespit edilemeyen kişi, 40 dakika sonra Ksenofontos 5 numaradaki SEV'de patlama olacağını bildirdi. İhbarda bulunan kişi, "Dikkat edin! Bu asılsız bir ihbar değildir." dediği bildirildi.

Polis ekipleri SEV'in girişine bırakılan çantada patlayıcı olduğunu tespit etti. Ancak patlamanın 03:35'te meydana gelmesine engel olamadı. Şiddetli patlama Atina'nın bir çok bölgesinden duyuldu.

Polisin bölgede tedbir alması ve trafik akışını durdurması yaralanan olmamasında etkili oldu.

Polisin incelemeleri sürüyor. Atina merkezindeki bazı yollar trafiğe henüz açılmazken, patlamanın olduğu yere yakın Sintagma Tramvay durağı da hizmet vermiyor.

Patlamanın IŞİD ile bağlantılı olmadığı ifade ediliyor.

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