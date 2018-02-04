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Dünya

Atina'da “Makedonya” adına karşı düzenlenen mitinge yüz binlerce kişi katıldı

Io Chokona / Atina, 4 Şubat (DHA) - Bugün Atina’da “Makedonya” adına karşı düzenlenen mitinge yüz binlerce kişi katıldı

04 Şubat 2018 22:54

Io Chokona / Atina, 4 Şubat (DHA) - Bugün Atina’da “Makedonya” adına karşı düzenlenen mitinge yüz binlerce kişi katıldı. Sabahtan beri protesto gösterisine katılmak üzere başkent halkı hariç, adalarından gemiler, diğer bölgelerinden de otobüsler gelmeye başladı.
irit’ten gelen ve yerel giysilerini giyen birçok gösterici erken saatlerden Syntagma Meydanı’nda toplanmaya başladı. Yunan bayrakları taşıyarak marşlar söyleyen binlerce gösterici mitingden önce Atina’nın merkezi yollarında yürüyüş yaptılar ve Parlamento önünde 150 metre karelik bir bayrak astılar. Saat 14.00’de halka ilk seslenen ünlü besteci Mikis Theodorakis, oldu.
Tekerlekli sandalye ile kürsüye çıkan doksan iki yaşındaki sol görüşlü Theodorakis “Ülkesini seven, haklı isteklerini savunan, milliyetçi sayılamaz. Bir Makedonya vardır, o da ezelden beri Yunan’dır ve öyle kalacaktır” dedi. Üç Metropolit’ten sonra anayasa hukuku profesörü Yiorgos Kasimatis konuşmasında “Bütün Yunanistan bugün burada ve bir ağızla hayır diyor. Makedonya adı hiçbir suretle başka ülke tarafından kullanılamaz” dedi. (Fotoğraflı)

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