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Kültür-Sanat

Atina'da Madonna çılgınlığı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu akşam konser verecek olan pop yıldızı Madonna'nın konser biletleri karaborsaya düştü.

28 Eylül 2008 03:00

Yunan basın-yayın organları, Atina olimpiyat stadındaki konser için 80 ile 250 euro arasındaki fiyatlarla satışa sunulan 76 bin biletin tamamının tükendiğini duyurdular.

Basın-yayın organları, internette satışa çıkarılan biletlerin binlerce euro'ya varan rakamlarla el değiştirdiğinin öğrenildiğini kaydettiler.

Madonna, "Sticky and sweet" (Yapışkan ve tatlı) adlı konser turunun Avrupa'daki son ayağı olan Atina'da bu akşam saat 20.00'da Yunanlı hayranlarının karşısına çıkacak.

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