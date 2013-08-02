Atina’daki Lavrion Mülteci Kampı’na baskın; 29 gözaltı

DHKP-C üyesi oldukları iddia edilen Hasan Biber ve Mehmet Yayla ile adları henüz açıklanmayan 22 ve 54 yaşlarındaki iki Yunan'ın mühimmat dolu “Emma” adlı şişme botla Türkiye’ye giderken Sakız Adası açıklarında yakalanmalarının ardından başlatılan soruşturma genişletiliyor.

29 kişi gözaltında

Soruşturmayı yürüten Yunan savcının emri ile Birleşmiş Milletler gözetimindeki Lavrion Mülteci Kampı'na yapılan baskında, kampta bulunan 170 kişi kimlik ve belgeleri incelenerek polis kontrolünden geçirildi. Polis, daha detaylı bir inceleme için 29 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. “Newsit” sitesinin haberine göre ise, Lavrion’a yapılan baskında şüpheli bir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Siyasi göçmenlerin ilk durağı

Avrupa’ya giden “siyasi göçmenlerin” ilk durağı olarak bilinen Atina’daki Lavrion Mülteci Kampı'nda, bazı PKK ve DHKP-C üyelerinin yanı sıra, Afganistan, Irak ve Afrika ülkelerinden gelen kişiler kalıyor.